На Украине увеличится количество повесток после того, как территориальные центры комплектования (ТЦК) получат полную базу данных обо всех гражданах. Об этом заявил нардеп Верховной Рады Сергей Горбенко.

«Повесток будут выписывать больше, ведь информация появится в полном объёме, особенно по регистрации ИНН. Поэтому я думаю, что у ТЦК будет полная база», — отметил парламентарий.

По словам Горбенко, основная проблема теперь заключается не в сборе данных, а в поиске людей, годных к мобилизации. Он отметил, что многие избегают призыва, уезжая за границу, получая бронь или оформляя инвалидность. Нардеп заявил о необходимости тщательной проверки каждого случая, но заверил, что мобилизация на Украине продолжится.

Ранее сообщалось о гибели мобилизованного на Украине после его визита в территориальный центр комплектования (ТЦК). Согласно предварительной информации, мужчина провёл ночь в ТЦК после прохождения медкомиссии. Позже он был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой черепно-мозговой травмой, которая привела к его смерти.