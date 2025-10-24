Принудительно мобилизованный украинец впал в кому после ночи в ТЦК и умер

На Украине мобилизованный парень, после дня, проведённого в ТЦК, впал в кому с тяжёлой черепно-мозговой травмой и скончался. О трагедии своей знакомой рассказала журналистка Дарина Трунова.

После получения повестки парень прошёл военно-врачебную комиссию и не отказывался от службы. Однако после ночи в ТЦК, он оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, требующей немедленной трепанации черепа. Врачи изначально заявили, что шансы выжить крайне низкие. В итоге мобилизованный умер в больнице.

Официально родителям сообщили, что сын упал, но не предоставили никаких подробностей. Представители ТЦК также выдвинули версию об эпилепсии у погибшего. Несмотря на поданное заявление в Государственное бюро расследований, полиция отказывается возбуждать уголовное дело.

Ранее Life.ru сообщал о смерти мобилизованного в учебном центре ВСУ. 35-летний Вячеслав Бек из Ужгорода, страдавший тяжёлой формой сахарного диабета, был доставлен в учебный центр в субботу, а уже в понедельник стал жаловаться на ухудшение самочувствия.