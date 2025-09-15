Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 01:32

В учебном центре ВСУ после мобилизации умер больной диабетом многодетный отец

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

В одном из учебных центров ВСУ умер мобилизованный, страдающий тяжёлой формой сахарного диабета. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, 35-летнего жителя Ужгорода, Вячеслава Бека, доставили в учебный центр в субботу, 6 сентября. Уже в понедельник, 8 сентября, мужчина начал жаловаться на плохое самочувствие.

«Позже Бек перестал вставать на ноги, а с середины недели уже не отвечал на звонки. В четверг, 11 сентября, командир сообщил семье о его смерти в реанимации», — говорится в публикации.

У Бека остались трое малолетних детей. По законам Украины, его не должны были мобилизовать из-за болезни и статуса многодетного отца.

Русские хакеры добыли секретный приказ Зеленского о срочной мобилизации 122 тысяч украинцев
Русские хакеры добыли секретный приказ Зеленского о срочной мобилизации 122 тысяч украинцев

Ранее Life.ru сообщал о видео с издевательствами над мобилизованными в учебном центре ВСУ. Мужчины часто отмечают проблемы с медицинскими осмотрами. По их словам, посещение врача занимает всего несколько минут, и полноценные обследования не проводятся. Из-за этого заболевания обостряются прямо на полигоне.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar