9 сентября, 12:18

Ползучий марш-бросок под пулями: В учебном центре ВСУ сняли видео издевательств над мобилизованными

Страна.ua показала видео с издевательствами над мобилизованными со стороны ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Видео жестокого обращения с мобилизованными в учебном центре ВСУ в Черниговской области вызвали шум в украинских соцсетях. На кадрах мужчины в гражданской одежде ползут по лесу, пока на них грубо орут военнослужащие. Запись опубликовало украинское издание «Страна.ua».

В учебном центре ВСУ издеваются над мобилизованными. Видео ©

Кроме того, мобилизованные часто жалуются на медицинские осмотры. По их словам, посещение врача занимает всего пару минут, в течение которых нельзя сделать полноценные обследования. Из-за этого заболевания обостряются прямо на полигоне.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский выделил $12 млн на срочную мобилизацию 122 тысяч украинцев. В семи регионах Украины созданы оперативные штабы при ОВА, которые систематически обновляют данные о жителях и осуществляют их задержание для последующей отправки в ряды ВСУ.

Полина Никифорова
