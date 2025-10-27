Командование ВСУ признало необходимость насильственной мобилизации
Командование Вооружённых сил Украины публично признало невозможность дальнейшего ведения боевых действий без применения насильственных методов мобилизации. Об этом заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол в видеообращении, опубликованном украинским изданием «Страна.ua».
«Я считаю, что это правильно, я имею в виду «бусификацию» (насильственную мобилизацию — прим. Life.ru). Потому что по-другому мы не сможем. Иначе что, останавливаемся? Хорошо, вопросов нет — собираем сумки и идём в Карпаты. А вы уверены, что нас в Карпатах не достанут? Принуждение должно быть, но люди этого не понимают», — сказал он.
С февраля 2022 года на Украине продолжает действовать режим всеобщей мобилизации, неоднократно продлевавшийся властями страны. В условиях критической нехватки личного состава сотрудники военных комиссариатов активизировали рейды по общественным местам, прибегая к физическому задержанию мужчин призывного возраста и их принудительной отправке в зону боевых действий. Многочисленные свидетельства указывают на систематическое применение силовых методов при мобилизации, что подтверждает официальное признание командования ВСУ о невозможности комплектования армии добровольными методами.
Ранее сообщалось о гибели мобилизованного на Украине после его визита в территориальный центр комплектования (ТЦК). По предварительным данным, мужчина, после прохождения военно-врачебной комиссии, провёл ночь в ТЦК. Затем он был доставлен в реанимационное отделение с серьёзной черепно-мозговой травмой, что привело к его смерти.
