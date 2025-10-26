Визит на кладбище к родным обернулся для украинца Валерия Янчука принудительной мобилизацией и пленом. Он рассказал, как оказался на поле боя. Сотрудники полиции совместно с представителями ТЦК остановили его и изъяли документы. Несмотря на отсутствие у него военного билета, ему было предложено немедленно оформить документы для призыва.

«Шёл до кладбища к родным. Ехали полиция вместе с ТЦК, остановились и попросили документы. У меня не было военника. Сказали: «Поехали, мы тебе его сделаем». И в итоге на следующий день я уже был в учебке», — сказал пленный в видео Минобороны РФ.

Янчука распределили в 60-ю бригаду и отправили на передовые позиции между населёнными пунктами Шандриголово и Зелёная Долина в ДНР. Именно там он и решил сдаться в плен. Это был вынужденный шаг на фоне полной отсутствия провизии и критической ситуации на передовой. Украинец отметил гуманное отношение российских военных, которые оказали ему необходимую помощь после сдачи в плен.

Ранее пленный украинский военнослужащий Игорь Стеблянка заявил, что на украинских полигонах новобранцев могут расстрелять за попытку побега. Мужчина также отметил, что случаи жестокого обращения и запугивания на полигонах не редкость, а страх перед командованием удерживает многих от попыток покинуть часть.