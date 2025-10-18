Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 07:56

Пленный боец ВСУ Рябенко рассказал о дружелюбном отношении в российском плену

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

Военнослужащий ВСУ Александр Рябенко рассказал о хорошем отношении к нему в российском плену. Он призвал других украинских солдат последовать его примеру.

«Сдался без сопротивления.... Мама, я живой, нахожусь в плену русском. Здесь ко мне относятся хорошо, дружественные ребята. Со мной всё хорошо, я живой, здоровый. Не переживайте, не волнуйтесь... Ко мне относились в плену очень дружелюбно. Если есть возможность, сдавайтесь в плен», — подчеркнул Рябенко.

Солдат ВСУ рассказал, что был принудительно мобилизован сотрудниками ТЦК и, пройдя короткий медосмотр, отправлен на фронт. Там он попал в плен к военнослужащим группировки войск «Север».

Рябенко объяснил, что убедился, что рассказы о жестоком обращении с украинскими военнопленными – это миф. Министерство обороны РФ заявило, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Пленный солдат ВСУ помог бойцам ВС РФ эвакуировать раненого после боевой задачи
Пленный солдат ВСУ помог бойцам ВС РФ эвакуировать раненого после боевой задачи

Ранее другой украинский военнослужащий публично выразил благодарность российским военным за спасение его жизни и гуманное обращение в плену. Он подчеркнул, что российские солдаты проявили гуманизм, оказав ему необходимую медицинскую помощь, обеспечив питанием и достойными условиями содержания.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar