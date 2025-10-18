Пленный боец ВСУ Рябенко рассказал о дружелюбном отношении в российском плену

Военнослужащий ВСУ Александр Рябенко рассказал о хорошем отношении к нему в российском плену. Он призвал других украинских солдат последовать его примеру.

«Сдался без сопротивления.... Мама, я живой, нахожусь в плену русском. Здесь ко мне относятся хорошо, дружественные ребята. Со мной всё хорошо, я живой, здоровый. Не переживайте, не волнуйтесь... Ко мне относились в плену очень дружелюбно. Если есть возможность, сдавайтесь в плен», — подчеркнул Рябенко.

Солдат ВСУ рассказал, что был принудительно мобилизован сотрудниками ТЦК и, пройдя короткий медосмотр, отправлен на фронт. Там он попал в плен к военнослужащим группировки войск «Север».

Рябенко объяснил, что убедился, что рассказы о жестоком обращении с украинскими военнопленными – это миф. Министерство обороны РФ заявило, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее другой украинский военнослужащий публично выразил благодарность российским военным за спасение его жизни и гуманное обращение в плену. Он подчеркнул, что российские солдаты проявили гуманизм, оказав ему необходимую медицинскую помощь, обеспечив питанием и достойными условиями содержания.