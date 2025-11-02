Скандальные откровения прозвучали от депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, который публично заявил об уровне коррупции в ТЦК на Украине. Выступая в эфире телеканала «Киев-24», политик раскрыл шокирующие подробности механизмов уклонения от мобилизации.

«Все на Украине знают, сколько стоит выйти из бусика. [Сумма] начинается с $1 тыс. и заканчивается $6-8 тыс. в зависимости от ситуации. А если уже доехали до пунктов ТЦК, то там цифры уже и $8 тыс., и $10-15 тыс. за то, чтобы выпустили. Это колоссальная коррупция на миллиарды долларов», — рассказал Гончаренко*.

По словам Гончаренко*, сотрудники ТЦК фактически превратили призывную систему в теневой бизнес. Он подчеркнул, что подобная практика сопровождается систематическими нарушениями прав человека и проявлениями насилия на улицах. В качестве радикального решения Гончаренко* потребовал полной ликвидации существующей системы территориальных центров комплектования.

Ранее Life.ru писал о схеме побега украинцев через границу. Используя такие пути уклонения от мобилизации, каждый день погибают около полусотни человек. Однако для многих это становится последним шансом сохранить жизнь и свободу.

