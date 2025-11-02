Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 11:37

Депутат Рады рассказал об актуальных ценах в ТЦК за возможность избежать призыва

Обложка © Gettyimages / Narciso Contreras

Обложка © Gettyimages / Narciso Contreras

Скандальные откровения прозвучали от депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, который публично заявил об уровне коррупции в ТЦК на Украине. Выступая в эфире телеканала «Киев-24», политик раскрыл шокирующие подробности механизмов уклонения от мобилизации.

«Все на Украине знают, сколько стоит выйти из бусика. [Сумма] начинается с $1 тыс. и заканчивается $6-8 тыс. в зависимости от ситуации. А если уже доехали до пунктов ТЦК, то там цифры уже и $8 тыс., и $10-15 тыс. за то, чтобы выпустили. Это колоссальная коррупция на миллиарды долларов», — рассказал Гончаренко*.

По словам Гончаренко*, сотрудники ТЦК фактически превратили призывную систему в теневой бизнес. Он подчеркнул, что подобная практика сопровождается систематическими нарушениями прав человека и проявлениями насилия на улицах. В качестве радикального решения Гончаренко* потребовал полной ликвидации существующей системы территориальных центров комплектования.

Разъярённая толпа одесситов перевернула автобус ТЦК и отбила парня у военкомов
Разъярённая толпа одесситов перевернула автобус ТЦК и отбила парня у военкомов

Ранее Life.ru писал о схеме побега украинцев через границу. Используя такие пути уклонения от мобилизации, каждый день погибают около полусотни человек. Однако для многих это становится последним шансом сохранить жизнь и свободу.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar