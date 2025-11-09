Джоли опубликовала пост о поездке в Херсон, но о судьбе своего «водителя» умолчала
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ angelinajolie
Анджелина Джоли опубликовала в социальных сетях впечатления от недавнего визита в Николаев и Херсон, где она встречалась с семьями, живущими в зоне боевых действий. Актриса рассказала о тяжёлых историях местных жителей и поддержке, которую им оказывают гуманитарные организации. Однако в своих постах она не упомянула ситуацию с сопровождавшим её Дмитрием Пищиковым — человеком, которого украинские СМИ ранее называли её водителем.
«Трудно понять, как в мире с таким сильным дипломатическим потенциалом ежегодно страдают мирные жители Украины, Судана, Газы, Йемена и во многих других местах — как будто власть не может сделать ничего, чтобы положить конец этим конфликтам и защитить всех гражданских одинаково», — написала Джоли.
Напомним, Анджелина Джоли посетила Херсон в рамках гуманитарной миссии. Во время её поездки на КПП был задержан водитель Дмитрий Пищиков, которого николаевский военкомат обязал явиться для службы в ВСУ. Актриса лично отправилась в ТЦК, чтобы освободить Пищикова. Вокруг освобождения водителя Джоли разразился целый скандал.
