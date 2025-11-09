Джоли опубликовала пост о поездке в Херсон, но о судьбе своего «водителя» умолчала

Анджелина Джоли опубликовала в социальных сетях впечатления от недавнего визита в Николаев и Херсон, где она встречалась с семьями, живущими в зоне боевых действий. Актриса рассказала о тяжёлых историях местных жителей и поддержке, которую им оказывают гуманитарные организации. Однако в своих постах она не упомянула ситуацию с сопровождавшим её Дмитрием Пищиковым — человеком, которого украинские СМИ ранее называли её водителем.