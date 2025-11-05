Россия и США
5 ноября, 15:44

Сотрудники ТЦК чуть не мобилизовали охранника Анджелины Джоли — пришлось вызволять его из военкомата

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Американская актриса Анджелина Джоли была вынуждена заехать в Николаевский ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат) по дороге в Херсон. У кинозвезды якобы по ошибке мобилизовали охранника. О случившемся пишут одесские паблики и публикуют кадры с камер наблюдения в самом военкомате.

Джоли посетила ТЦК. Видео © Одесса Инфо

Два джипа американской звезды остановили на блокпосте при въезде в Пивденноукраинск. Представители ТЦК заявили, что у мужчины есть проблемы с документами. Охранник пытался объяснить, что везёт «важного человека», но его не слушали. Когда мужчину увезли в ТЦК, туда же пришлось поехать и самой Джоли, чтобы вызволить своего работника.

Анджелина Джоли на Украине. Фото © Труха

Анджелина Джоли на Украине. Фото © Труха

Как сообщили украинские СМИ, голливудская актриса Анджелина Джоли прибыла в Херсон, пока ещё находящийся под контролем Киева. Пишут, что она посетила медицинские учреждения, в частности, роддом и детскую больницу. Ранее Джоли приезжала во Львов в 2022 году.

