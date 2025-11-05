Актрису Анджелину Джоли заметили в Херсоне
Обложка © Ukraine context
Голливудская актриса Анджелина Джоли прибыла в Херсон, находящийся под контролем Киева. Такие заявления появились в украинских СМИ и пабликах.
Как пишет Ukraine context, Джоли якобы посетила медицинские учреждения, в частности, роддом и детскую больницу.
А в апреле 2022 года Анджелину Джоли заметили в кофейне во Львове. На Украину она приехала как посол доброй воли ООН. Автор ролика пояснила, что зашла в заведение за круассанами и напитком, а встретила там голливудскую звезду. Позже СМИ выяснили, что скандальное Агентство по международному развитию США (USAID) выплачивало западным актёрам и музыкантам миллионы долларов за визиты на Украину и критику в адрес российской спецоперации.
