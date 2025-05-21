Шон Пенн с ВСУ и Бен Стиллер у Зеленского: Кто из голливудских звёзд на тёмной стороне Украины Среди голливудских звёзд много поклонников Украины и четверо из них даже удостоились награды «За заслуги» по указу Владимира Зеленского. Кто это и что именно они сделали — в материале Life.ru. 21 мая, 06:15 Шон Пенн, Бен Стиллер, Джессика Честейн и Лив Шрайбер получили награды от главы киевского режима Владимира Зеленского. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / AP, Zuma

Сколько получали звёзды за любовь к Украине

После прихода к власти Дональда Трампа вскрылось, что голливудским селебрити очень хорошо платили за любовь к Украине. Пресловутое Агентство по международному развитию США (USAID) выложило за поездки в Киев Анджелине Джоли 20 млн долларов, Орландо Блуму 8 млн, Шону Пенну 5 млн, Жан-Клоду Ван Дамму 1,5 млн. Сейчас, когда новые власти США взялись за USAID, эти поездки должны прекратиться.

Но не тут-то было. Некоторые из актёров продолжили поддерживать Незалежную с даже большим рвением. Возможно, это их искренняя позиция. Самых рьяных четверо, все они получили государственную награду «За заслуги» III степени по указу Владимира Зеленского.

Друзья Шона Пенна из ВСУ

Шон Пенн, без сомнения, главный голливудский заукраинец и ненавистник России. После начала спецоперации он посетил Украину девять раз — это рекорд для американской богемы. Пенн делал селфи с боевиками «Азова»* и «Кракена»*, собирал донаты на вооружения для ВСУ, снимал восхваляющий Зеленского фильм и даже зачем-то подарил украинскому президенту свой «Оскар». А в апреле стало известно, что актёр пошёл ещё дальше: он набил себе тату на запястье в виде украинского трезубца. Об этом сообщил, приложив фото, украинский политик Сергей Лещенко.

Тату Шона Пенна. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leshchenko.ukraine

Прямо сейчас Шон Пенн украинствует на 78-м кинофестивале в Каннах. Он привёз с собой и вывел на красную ковровую дорожку семерых «ветеранов ВСУ», больше похожих, впрочем, на ряженых гастролёров. Это был ярчайший кадр фестиваля. Пенн с приятелем, музыкантом Боно из рок-группы U2, в безукоризненных костюмах и украинские боевики в камуфляже, один из которых подозрительно тучный для действующего военного. У одного вэсэушника на глазу красовалась повязка, как у пирата.

Забавно, что украинские военные поучаствовали в раскрутке автобиографического фильма «Боно: история капитуляций» про лидера группы U2. Хотя эта лента не имеет никакого отношения к Незалежной, сам Боно нашёлся, как объясниться перед журналистами:

— Каннский фестиваль создали в 1939 году для борьбы с фашизмом в противовес прогитлеровскому Венецианскому фестивалю. Теперь миру снова грозит фашизм, поэтому Шон Пенн привёз нам друзей из окопов, с линии фронта на Украине. Я просто хочу поблагодарить вас, потому что вы сохраняете нам свободу. Слава Украине! — выдал рокер по методичке от Шона Пенна.

Боевики ВСУ, Шон Пенн и Боно пиарят фильм «История капитуляций» на 78-м Каннском фестивале. Фото © ТАСС / Zuma

Известный факт, в 2001 году Шон Пенн с Джеком Николсоном устроили на лимузинах рейд по ночным клубам Москвы. Неряшливого вида Пенна долго не хотели пускать в фешенебельное заведение на Кузнецком мосту. Возможно, в этом и кроется его обида на нашу страну.

Недавно Шон Пенн топорно соврал, что, когда был в России, его принудительно доставили на загородную дачу, где присутствовал лично Владимир Путин. По словам голливудского актёра, спецмашина, которая его везла, якобы нарушала все правила, а водитель бил дубинкой людей, замешкавшихся на обочине.

— Очень важная задача после победы Украины — как применить своего рода план Маршалла к культуре, которая настолько лишена воображения, настолько тупая, что даже, чтобы просто жить день за днём, а не мечтать и процветать, ей нужен тоталитаризм, — резюмировал про Россию Пенн.

Возможно, такая ненависть к нашей стране у Шона Пенна обусловлена финансовыми проблемами. Его благотворительному фонду недавно официально предъявили обвинения в растрате средств, отмывании грязных денег и домогательствах подчинённых.

Шон Пенн — один из двух голливудских актёров, кому из-за поддержки Украины навсегда запретили въезд в Россию.

Шон Пенн подружился с российской релоканткой Ренатой Литвиновой. На фото они после парижского спектакля, где играет актриса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / renatalitvinovaofficial

Как Бен Стиллер обнимался с Зеленским

Известный по роли Факера из фильма «Знакомство с родителями» Бен Стиллер встречался с Владимиром Зеленским в Киеве.

— Вы мой герой, вы вдохновляете меня тем, что делаете для всего мира, — заявил тогда голливудский актёр, обняв главу киевского режима на камеру.

Но на самом деле Бен Стиллер приезжал к Зеленскому не по своему хотению, а по работе как посол доброй воли ООН по делам беженцев. Актёра потом ещё несколько раз видели во Львове, где он делал сюжеты про переезжающих в Польшу украинцев.

Последнее время Стиллер поддерживает Незалежную в соцсетях. Он репостит фейки о Российских вооружённых силах и рьяно защищает Зеленского от нападок Дональда Трампа.

Бен Стиллер — второй артист из Голливуда, кому запрещён въезд в Россию.

Актёр Бен Стиллер и глава киевского режима Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma / Julie Rogers

Лив Шрайбер и ложь про Бучу

С Лива Шрайбера, звезды фильмов про Людей Икс, Россия должна спросить особо. Этот актёр помог раскрутить фейки про Бучу. Он сделал репортаж, как прогуливается по городу в сопровождении Владимира Зеленского и вместе с ним ужасается (инсценированным — прим. Life.ru) «страшным военным преступлениям русских».

Потом Шрайбер, заседая в Совете Безопасности ООН, выслушивал украинских детей, якобы похищенных российскими войсками. Инициатива преподносилась с помпой и была многообещающей, но провалилась, несмотря на все рвения актёра. По словам «похищенных» детей выходило, что наши их просто спасали, эвакуируя из горячих точек, и возвращали родителям при первой же возможности.

Лив Шрайбер учредил фонд BlueCheck Ukraine — это не типичная благотворительная организация. Помимо отбора и финансирования проукраинских проектов, она оказывает услуги по аудиту цепочек донатов от донора к адресату.

Ещё актёр продюсировал документалку про то, «как дети на Украине выживают в условиях российской военной машины, направленной против них и их семей». Также он присоединялся к команде поддержки украинского боксёра Александра Усика на время поединка с Тайсоном Фьюри.

Сейчас Шрайбер взывает к американским властям с призывом не сокращать помощь Украине.

Сын Лива Шрайбера считает себя девочкой и одевается в платья. На фото отец и сын на гала-концерте в поддержку бездомной молодёжи ЛГБТ*. Фото © Telegram / Хуже и не скажешь

Зачем приезжала в Ирпень Джессика Честейн

Российский зритель знает Джессику Честейн по кинолентам «Оно» и «Интерстеллар». Однако её роль в украинском конфликте оказалась важнее. Актриса прилетела на Украину, чтобы сделать слезливые фотографии с «осиротевшими украинскими детьми» в «освобождённой от оккупантов Ирпени».

Также гастроли Джессики предусматривали встречу с Владимиром Зеленским и посещение киевской больницы «Охматдет».

— На Украине продолжается огромный гуманитарный кризис. Мы не можем забыть невинных жертв бессмысленных актов насилия, — буквально плакалась Честейн.

Её снимки с детьми активно тиражировались на Западе, сильно повлияв на мнение простых американцев и европейцев.

Джессика Честейн с Владимиром Зеленским. Фото © ТАСС / AP

Почему Анджелина Джоли не герой Украины

Среди голливудских звёзд, которые получили госнаграду Украины, нет Анджелины Джоли. Хотя она приезжала во Львов и даже деланно пряталась в местном бомбоубежище от виртуального налёта. Ходили слухи, что звезда обещала усыновить одного украинского малыша, для чего оставила контакты менеджера детдому, но потом перестала выходить на связь и пропала.

Авторы Пётр Егоров