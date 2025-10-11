«Не жалею об этом»: Анджелина Джоли впервые рассказала, почему удалила обе груди и яичники

Голливудская актриса Анджелина Джоли в откровенном интервью журналу Hello рассказала о своём решении перенести профилактические операции по удалению молочных желёз и яичников более десяти лет назад. Обладательница премии «Оскар» подчеркнула, что ни на секунду не пожалела о своём выборе, который позволил ей жить без страха перед наследственным раком.

«Я решила пойти на операции, потому что очень рано потеряла мать и бабушку. У меня есть ген BRCA, поэтому десять лет назад я решилась на двойную мастэктомию. А потом мне удалили яичники, потому что именно они лишили меня жизни моей матери. Это мой выбор. Я не говорю, что все должны так поступать, но важно иметь выбор. И я не жалею об этом», — эмоционально поделилась актриса.

Джоли перенесла двустороннюю мастэктомию в 2013 году и овариэктомию в 2015-м, несмотря на отсутствие диагностированного рака. Решение было принято на фоне наследственной мутации генов BRCA1 и BRCA2, которые стали причиной раннего ухода из жизни её матери, Маршелин Бертран, скончавшейся в 2007 году в возрасте 56 лет.

В своём интервью актриса также рассказала о связи личного опыта с новой ролью в фильме Couture, где её героиня Максин борется с диагнозом рака груди. Джоли отметила, что во время съёмок носила ожерелье матери и часть её праха, чтобы почтить память. По словам актрисы, картина исследует не только мир моды, но и хрупкость человеческой жизни, а также способность женщин сохранять силу и женственность, несмотря на перенесённые испытания.

Актриса подчеркнула важность открытого обсуждения проблем, связанных с женским здоровьем, и создания поддерживающего сообщества для тех, кто сталкивается с подобными вызовами. Она надеется, что её откровенность поможет другим женщинам чувствовать себя менее одинокими в своей борьбе.

