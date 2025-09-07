Анджелина Джоли кардинально изменила имидж, став блондинкой с короткой стрижкой

Анджелина Джоли кардинально изменила имидж. Во время съёмок нового фильма «Тревожные люди» 50-летнюю актрису заметили в Лондоне. Папарацци запечатлели Джоли в новом образе — она стала блондинкой с короткой стрижкой каре.

Актриса предстала на площадке в длинной белой кофте и струящихся брюках. На губах была помада красного цвета, образ также дополнила золотая брошь. На съёмочной площадке к Джоли присоединился 24-летний сын Мэддокс Джоли-Питт — старший ребёнок актрисы от бывшего мужа Брэда Питта.

Фанаты заметили, что на новых фотографиях актриса выглядит значительно постаревшей. Многие связали это с длительным стрессом из-за скандального развода с Брэда Питтом, который длился восемь лет.