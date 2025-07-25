«Встречаются в закрытых комнатах»: СМИ сообщили о тайном романе Джоли и Деппа

Голливудских звёзд Джонни Деппа и Анджелину Джоли подозревают в тайном романе. Как сообщает RadarOnline, актёры виделись в Лондоне и Лос-Анджелесе, но они тщательно скрывают свои отношения.

«Они встречаются в закрытых комнатах в шикарных ресторанах и тихих клубах и ведут себя спокойно, их отношения были на грани флирта долгие годы», — утверждает инсайдер.

По некоторым данным, Депп давно питает к коллеге романтические чувства и готов предпринять дальнейшие шаги. Сохраняет некую дистанцию именно Джоли: она не спешит и поддерживает лёгкий контакт. Источники уверены, что «химия» между ними возникла после совместной работы над фильмом «Турист» в 2010 году. С тех пор актёры находятся в дружеских отношениях. Джоли даже просила у Деппа посоветовать ей адвоката для развода с Брэдом Питтом.

При этом звезда «Пиратов Карибского моря» неоднократно говорил друзьям, что «носит факел» любви к Анджелине. По этой причине он даже женился на Эмбер Хёрд, ведь у двух женщин есть общие черты — красота и независимость. При этом Джоли, как утверждает издание, относится к коллеге с уважением, отмечает его особую харизму и креативный заряд.