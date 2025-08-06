Брэд Питт купил отреставрированный дом в испанском стиле у гитариста The Killers

Американский киноактёр Брэд Питт купил у участника музыкальной группы The Killers Дэйва Кюнинга дом в Лос-Анджелесе за 12 миллионов долларов. Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на неназванный источник.

«Брэд Питт заплатил 12 миллионов долларов за отреставрированный дом в испанском стиле в Лос-Анджелесе. Продавцами выступили Дэйв Кюнинг, наиболее известный как лид-гитарист рок-группы The Killers, и его жена, дизайнер интерьеров Эмили Кюнинг», — сказано в материале газеты.

Отмечается, что пара купила дом в престижном районе Голливудских холмов приблизительно за 9,6 миллиона долларов в 2021 году. Объявление о продаже дома появилось в июне этого года. Согласно данным WSJ, Питт приобрёл дом с 6 спальнями, из окон открывается вид на океан, на территории здания находится бассейн, огород и зона барбекю.