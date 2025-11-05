Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил о своём визите на Красноармейское направление (украинское название — Покровское), признав наличие определённых трудностей, которые требуют решения. Соответствующее заявление экс-комик сделал во время видеоконференции, фрагмент которой опубликовал украинский телеканал «Общественное».

«Сейчас я нахожусь на Покровском направлении, приехал сюда для того, чтобы поддержать наших военных. Конечно, есть некоторые проблемы, которые мы должны решить», — заявил Зеленский.

Ранее стало известно о встрече главаря киевского режима с представителями 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), обороняющей участок в районе Красноармейска. В ходе обсуждения были затронуты ключевые вопросы, включая оперативную обстановку, обеспечение вооружением, логистические процессы, применение дронов для противодействия атакам, комплектование бригад личным составом, подготовку военных и внедрение цифровых технологий в армии.

Недавно главком ВСУ Александр Сырский обещал деблокировать Красноармейск за неделю и приказал ВСУ держать позиции. Однако источники сообщают о сомнениях среди украинских военнослужащих на передовой, которые не доверяют командованию. Кроме того, известно о случаях самовольного отступления украинских военных из Мирнограда.