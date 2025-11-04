Зеленский похвастался новыми системами Patriot из Германии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский сообщил о получении Украиной двух зенитно-ракетных комплексов Patriot от Германии. Ранее, в воскресенье, он упоминал о поставках таких систем, но без указания их точного числа.
«Я бы хотел выразить благодарность Германии, недавно они предоставили нам две системы Patriot», — сказал экс-комик в Брюсселе на саммите по вопросам расширения Евросоюза.
Ранее Life.ru сообщал, что Германия выделила 500 миллионов евро на приобретение Киевом американского вооружения. В рамках программы PURL, направленной на финансирование украинской армии, к Германии присоединились Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада.
