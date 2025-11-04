Россия и США
4 ноября, 13:00

Германия вновь отказала Киеву в поставках ракет Taurus

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pedjoni

Немецкое правительство продолжает утверждать, что придерживается жёсткой позиции относительно поставок ракетных комплексов Taurus на Украину. Издание Handelsblatt со ссылкой на собственные правительственные источники сообщило о неизменности курса Берлина по данному вопросу.

«По данным правительственных источников, поставки ракет Taurus по-прежнему исключены», — указано в статье.

«Катастрофический холод»: В Германии предупредили ВСУ о серьёзной проблеме предстоящей зимой
Ранее Life.ru сообщал, что Германия выделила 500 миллионов евро на приобретение Киевом американского вооружения. В рамках программы PURL, направленной на финансирование украинской армии, к Германии присоединились Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
