Вооружённые силы Украины (ВСУ) в предстоящий зимний период столкнутся с серьёзным похолоданием. Об этом пишет Bild, комментируя состояние украинской энергетической инфраструктуры.

«Коллапс энергосистемы грозит Украине катастрофическим похолоданием. Предстоящая зима будет самой суровой», — передаёт издание, ссылаясь на украинские источники.

Ранее бывший министр энергетики Украины Юрий Продан также предупреждал, что в зимние месяцы стране не удастся избежать масштабных перебоев в поставках газа и электроэнергии. В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российские военные наносят регулярные удары по военной инфраструктуре противника. Целями становятся места дислокации личного состава, военной техники, наёмников, а также объекты энергетики, оборонной промышленности, узлы управления и связи.

Ранее украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук заявил, что грядущей зимой продолжительность аварийных отключений электроэнергии на Украине может достигать 20 часов в сутки. Специалист пояснил, что подобные длительные перерывы в электроснабжении вероятны во время пиковых нагрузок на энергосистему при наступлении сильных холодов. Даже по оптимистичному сценарию украинцы могут оставаться без света до 12 часов ежедневно.