До 20 часов без света в сутки: Украинцев призвали готовиться к энергетическому коллапсу

Грядущей зимой продолжительность аварийных отключений электроэнергии на Украине может достигать 20 часов в сутки. Такой прогноз озвучил украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук.

Специалист пояснил, что подобные длительные перерывы в электроснабжении вероятны во время пиковых нагрузок на энергосистему при наступлении сильных холодов. Он напомнил, что в прошлую зиму такая перспектива реализоваться не смогла из-за аномально тёплой погоды. Корольчук подчеркнул, что даже по оптимистичному сценарию украинцы могут оставаться без света до 12 часов ежедневно.

«Как это было в прошлом году. Некоторые тогда смеялись и говорили: «Какие 20 часов без света — это всё фантазии». Но это не фантазии. Просто зима в прошлом году была тёплой, а если зима будет обычной, то эти 20 часов могут стать абсолютной реальностью. Это не каждый день, но это возможно в пиковые периоды во время холодов и большой нагрузки на систему или её разбалансировки», — приводит его слова украинское издание «Страна.ua».

Ситуация в энергетическом секторе Украины остаётся напряжённой с 10 октября, когда были зафиксированы первые массовые отключения в Киеве и различных регионах. Официальные лица констатировали серьёзные повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Министр энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала обстановку как крайне сложную, что вынудило власти ввести регулярные аварийные и плановые графики ограничений энергоснабжения.

Ранее жителям Киева порекомендовали провести предстоящую зиму за пределами города из-за ожидаемых проблем с отоплением. Это объясняется тем, что в квартирах будет холодно, а попытки обогреваться электрическими приборами приведут к перегрузке сетей и веерным отключениям.