27 октября, 05:38

The Economist: Россия проводит операцию по погружению Украины во тьму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hoyka Studio

Российские Вооружённые силы проводят масштабную операцию по целенаправленному разрушению энергетической инфраструктуры Украины в преддверии зимнего сезона, чтобы «полностью погрузить страну во тьму». Об этом написало британское издание The Economist.

Журналисты издания обращают внимание, что российские удары систематически сосредоточены на критически важных объектах — электросетях и системах газоснабжения.

«Цель России состоит в том, чтобы подорвать промышленность на востоке Украины», — говорится в публикации.

Российский эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович отмечал, что Украина может столкнуться с серьёзным дефицитом электроэнергии и газа в зимний период. Специалист подтвердил, что в текущем году страну ожидают более значительные энергетические трудности по сравнению с предыдущей зимой, однако вероятность достижения ситуацией критического уровня он исключил. По оценкам Митраховича, несмотря на ожидаемые сложности, энергетическая система Украины сохранит свою функциональность.

Украинский эксперт посоветовал киевлянам провести зиму вне города
Напомним, что Украина испытывает серьёзные финансовые трудности в подготовке к отопительному сезону. По предварительным оценкам, для полного обеспечения потребностей в тепле и закупки газа на зиму не хватает более 1,5 миллиарда долларов. Для приобретения около 5 миллиардов кубометров газа необходимо около 2 миллиардов долларов, но в распоряжении имеется лишь 200 миллионов. Ситуацию усугубляют российские атаки, направленные на энергетическую инфраструктуру. Недавно была полностью уничтожена одна из киевских теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). В тот день в городе звучала сирена воздушной тревоги, после которой прогремели взрывы и поступили сообщения о пожарах.

Алиса Хуссаин
