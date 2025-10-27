The Economist: Россия проводит операцию по погружению Украины во тьму

Российские Вооружённые силы проводят масштабную операцию по целенаправленному разрушению энергетической инфраструктуры Украины в преддверии зимнего сезона, чтобы «полностью погрузить страну во тьму». Об этом написало британское издание The Economist.

Журналисты издания обращают внимание, что российские удары систематически сосредоточены на критически важных объектах — электросетях и системах газоснабжения.

«Цель России состоит в том, чтобы подорвать промышленность на востоке Украины», — говорится в публикации.

Российский эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович отмечал, что Украина может столкнуться с серьёзным дефицитом электроэнергии и газа в зимний период. Специалист подтвердил, что в текущем году страну ожидают более значительные энергетические трудности по сравнению с предыдущей зимой, однако вероятность достижения ситуацией критического уровня он исключил. По оценкам Митраховича, несмотря на ожидаемые сложности, энергетическая система Украины сохранит свою функциональность.