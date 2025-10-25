Сектор Газа
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 октября, 01:25

В Киеве прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена по всей Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Ранее по всей стране объявили воздушную тревогу, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российские военные наносят удары по украинской военной инфраструктуре, включая места дислокации войск, технику и объекты энергосистемы.

Ранее ВС РФ нанесли удары по ряду ключевых объектов в Украине. По словам военкора, были поражены цели в энергетической и промышленной сфере, включая Киевскую ТЭЦ-6, Вышгородскую ГЭС и Днепровский металлургический комбинат. Мощные взрывы с последующей детонацией прогремели в Павлограде. Также удары наносились по целям в Полтаве и Краматорске.

«Ошеломляющий» ответ РФ на удары ВСУ может состоять из трёх этапов, заявил военэксперт
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

