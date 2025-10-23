Прилёт в ТЭЦ в Киеве, взрывы в Павлограде: Военкор раскрыл цели ночных ударов по Украине

Минувшей ночью российские войска нанесли серию ударов по различным объектам на территории Украины. Военкор Иван Поддубный сообщил о взрывах в районе Киевской ТЭЦ-6, Вышгородской ГЭС и Днепровского металлургического комбината.

Кроме того, в Павлограде Днепропетровской области зафиксированы взрывы, сопровождавшиеся вторичной детонацией. Также сообщается о поражении целей в Полтавской области и в Краматорске, находящемся под контролем российских сил. А в Сумской области, по данным военкора, удары были нанесены по железнодорожной инфраструктуре, включая локомотивы и воинский эшелон.

«Попытки противника доставить военные грузы по железной дороге были сведены на нет после серии ударов и по объектам электроснабжения железных дорог», — написал Поддубный в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что удар ВС РФ накрыл 200 боевиков ВСУ, готовивших атаку через Днепр. По данным подполья, атака пришлась по району Камышан.