Украинский эксперт посоветовал киевлянам провести зиму вне города

Украинский эксперт Сергей Бескрестнов рекомендовал жителям Киева провести предстоящую зиму за пределами города из-за ожидаемых проблем с отоплением.

Глава Центра радиотехнологий пояснил, что в квартирах будет холодно, а попытки обогреваться электрическими приборами приведут к перегрузке сетей и веерным отключениям. Он в соцсетях посоветовал киевлянам приобретать генераторы и создавать запасы топлива.

Ранее бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец предупредила, что предстоящая зима станет самой сложной за всю историю страны. Издание The New York Times также прогнозирует, что украинские домохозяйства могут остаться без централизованного отопления, а промышленные предприятия будут вынуждены прекратить работу.