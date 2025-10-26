Украинский эксперт посоветовал киевлянам провести зиму вне города
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan
Украинский эксперт Сергей Бескрестнов рекомендовал жителям Киева провести предстоящую зиму за пределами города из-за ожидаемых проблем с отоплением.
Глава Центра радиотехнологий пояснил, что в квартирах будет холодно, а попытки обогреваться электрическими приборами приведут к перегрузке сетей и веерным отключениям. Он в соцсетях посоветовал киевлянам приобретать генераторы и создавать запасы топлива.
Ранее бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец предупредила, что предстоящая зима станет самой сложной за всю историю страны. Издание The New York Times также прогнозирует, что украинские домохозяйства могут остаться без централизованного отопления, а промышленные предприятия будут вынуждены прекратить работу.
Напомним, Украину ожидает наиболее сложная зима за весь период конфликта. Согласно официальным данным, Киев испытывает дефицит в размере свыше $1,5 млрд для обеспечения отопительного сезона. Для закупки необходимых 5 млрд м³ газа требуется approximately $2 млрд, однако в бюджете предусмотрено лишь $200 млн. Также сообщалось о приостановке закачки газа в хранилища после прекращения импорта через Польшу, что усугубляет энергетический кризис.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.