«Страна.ua»: Украина столкнётся с самой тяжёлой зимой за всё время конфликта

Украине грозит самая тяжёлая зима за годы конфликта. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на данные и оценки энергетических экспертов.

Ситуация может осложниться сразу по трём причинам. Первая — увеличение числа атак российских беспилотников и усовершенствование ракет, применяемых по объектам энергетики. В публикации отмечается, что сейчас в ходе ударов запускается значительно больше дронов, чем раньше.

Вторая причина — сокращение внутренней добычи газа примерно до 60 процентов, что создаёт риск нехватки ресурсов для отопительного сезона и может привести к росту потребления электроэнергии.

Третьим фактором «Страна.ua» называет накопительный эффект трёхлетних ударов по энергетической инфраструктуре.

«С каждым ударом усиливается изношенность и уязвимость системы. Её всё труднее восстанавливать после очередного поражения», — отмечает издание.

Украинские власти уже заявляли, что подготовка к зиме проходит в условиях постоянных атак, а энергетики работают над созданием мобильных источников генерации и распределением резервных мощностей.

Состояние украинской энергетики к 16 октября: справка

Энергосистема Украины находится в одном из самых тяжёлых состояний за всё время конфликта. За последние три года страна пережила несколько масштабных волн ракетно-дроновых атак, в результате которых серьёзно повреждены тепловые электростанции, подстанции и линии электропередачи.

По данным украинского Минэнерго, весной и летом 2024 года были выведены из строя или частично разрушены более 60% мощностей тепловой генерации. Некоторые электростанции, включая Трипольскую и Бурштынскую ТЭС, фактически перестали существовать. Существенный урон нанесён также гидроэнергетике — в том числе Днепровскому каскаду ГЭС.

К началу осени 2025 года ситуация остаётся критической. В ряде областей продолжаются регулярные отключения электричества, а в крупных городах — ограничения на подачу тепла и горячей воды. Украинские власти признают, что восстановление повреждённых объектов идёт медленно, поскольку многие комплектующие и оборудование производились в России и теперь недоступны.

Кроме того, растёт нагрузка на уцелевшие станции, что ускоряет их износ. Эксперты отмечают, что восстановление системы требует не месяцев, а лет, и уже зимой 2025–2026 годов страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии до 30% потребностей.

Власти делают ставку на импорт электроэнергии из ЕС, мобильные источники генерации и распределённую энергетику, однако эти меры пока не компенсируют масштаб разрушений. Международные доноры выделяют помощь, но даже по оптимистичным оценкам, энергосистема Украины до сих пор работает на грани устойчивости.