11 октября, 17:45

Мэр Харькова предупредил, что предстоящая зима будет самой тяжёлой для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Refluence

Предстоящая зима, вероятно, станет самым сложным периодом для Украины с начала вооружённого конфликта. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Как сообщает «Страна.ua», он заверил, что город полностью готов к отопительному сезону, принимая во внимание все возможные вызовы и предпринимая соответствующие действия.

«Да, будет тяжело, но мы справимся», — заявил Терехов.

До этого мэр Львова Андрей Садовой призвал горожан не ждать отопления в домах. По его словам, это связано с экономией газа, добыча которого на Украине значительно сократилась из-за российских ударов. В то же время экс-министр энергетики Украины Юрий Продан призвал сограждан рассмотреть возможность временного переезда в загородные дома с дровяным отоплением. По его словам, предстоящая зима станет для страны значительно сложнее предыдущей из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры.

