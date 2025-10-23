Украина остановила закачку газа в хранилища из-за прекращения импорта через Польшу

Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища после прекращения импортных поставок через Польшу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные оператора ГТС и европейских газовых платформ.

Импорт газа через Польшу, который ранее составлял более 9 миллионов кубометров в сутки, был остановлен утром 20 октября из-за плановых работ по модернизации на соединительной точке между системами двух стран. В результате Украина временно прекратила пополнение запасов топлива на фоне обстрелов энергетической инфраструктуры.

Возобновить импорт планируется в ближайшие дни, однако объёмы будут ниже — около 6,5 миллиона кубометров в сутки.

Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан предупредил, что предстоящая зима может стать для страны «самой тяжёлой» и не исключил перебоев с подачей газа и электричества. Замглавы комитета Рады по энергетике Алексей Кучеренко также отмечал, что власти намерены максимально отложить начало отопительного сезона из-за дефицита ресурсов.

Ситуация с газом на Украине: справка

Украина активно использует подземные хранилища газа (ПХГ) для накопления топлива к отопительному сезону. Их общий объём составляет около 31 миллиарда кубометров — это одни из крупнейших ПХГ в Европе.

После прекращения прямых поставок российского газа Киев закупает топливо реверсом из стран ЕС — через Польшу, Словакию и Венгрию. Польское направление считается одним из ключевых, однако оно регулярно приостанавливается из-за технических работ и ограниченных мощностей.

В последние месяцы ситуация осложнилась из-за повреждений энергетической инфраструктуры и дефицита импорта. Эксперты предупреждают, что при холодной зиме Украина может столкнуться с трудностями в обеспечении внутренних потребностей, особенно при ограниченных возможностях генерации и транспортировки топлива.