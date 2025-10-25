Украине не хватает $1,5 млрд для отопительного сезона и закупки газа на зиму

Властям Украины не хватает свыше $ 1,5 для отопительного сезона и закупки газа на зиму. В частности для покупки примерно 5 млрд куб. м газа, необходимых для покрытия потребностей в отопительный сезон, требуется около $2 млрд. Из них власти выделили только $200 млн. Об этом говорят данные правительства Украины по бюджету.

Сокращение собственной добычи из-за взрывов на газовой инфраструктуре заставляет Украину обращаться за газом за границу. Киев надеется получить недостающую сумму через целевые транши от западных партнёров, но на данный момент страна получила только €150 миллионов (174,45) от Норвегии и €60 миллионов (69,78) от Германии.

По состоянию на середину октября в газовых хранилищах Украины было около 12 миллиардов кубометров газа. При этом более 5 миллиардов должны оставаться в системе для поддержания давления и работоспособности. В умеренную зиму стране потребуется около 10 миллиардов кубометров, а для лучшего обеспечения желательно 11-12 миллиардов.

Из-за нехватки газа отопительный сезон в стране пока не начался. Киев сообщил, что регионы должны самостоятельно принимать решения по этому вопросу. В некоторых областях, например, во Львовской, уже началась подача газа для отопления социальных объектов, но не жилых домов.