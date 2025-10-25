Стала известна цель удара по Киеву, где бушующий с ночи пожар тушит авиация

Одна из киевских ТЭЦ была полностью разрушена в результате ракетного удара. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

