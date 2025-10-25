Стала известна цель удара по Киеву, где бушующий с ночи пожар тушит авиация
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IrynaL
Одна из киевских ТЭЦ была полностью разрушена в результате ракетного удара. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
«Одна из ТЭЦ в Киеве полностью уничтожена в ходе ночного ракетного удара», — говорится в сообщении.
Напомним, что накануне ночью в Киеве была объявлена воздушная тревога, за которой последовали взрывы и сообщения о пожарах. Мэр города Виталий Кличко сообщил о возгорании «нежилой застройки». Также стало известно о крупных очагах огня, густом дыме и пожаре на складских помещениях в одном из районов Киева.
