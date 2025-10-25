Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 07:59

Сильные пожары вспыхнули в Киеве, где ночью были слышны громкие взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Solodov Aleksei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Solodov Aleksei

В Киеве вспыхнули крупные пожары в Дарницком и Деснянском районах, расположенных на левом берегу Днепра. Мэр города Виталий Кличко уточнил, что горит «нежилая застройка».

Украинские СМИ сообщают о больших очагах пламени и густых клубах дыма. Также известно, что в одном из районов горят складские помещения. На данный момент огонь до сих пор не удалось потушить.

Российские «Искандеры» всю ночь разносили полыхающий Киев, пока Украина готовилась к удару «Орешника»
Российские «Искандеры» всю ночь разносили полыхающий Киев, пока Украина готовилась к удару «Орешника»

Напомним, что ночью в Киеве объявлялась воздушная тревога и сообщалось о взрывах. В ответ на обстрелы ВСУ гражданских объектов, российские войска наносят удары по украинской военной инфраструктуре, включая места расположения личного состава, военную технику и объекты энергетической системы.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar