Сильные пожары вспыхнули в Киеве, где ночью были слышны громкие взрывы

В Киеве вспыхнули крупные пожары в Дарницком и Деснянском районах, расположенных на левом берегу Днепра. Мэр города Виталий Кличко уточнил, что горит «нежилая застройка».

Украинские СМИ сообщают о больших очагах пламени и густых клубах дыма. Также известно, что в одном из районов горят складские помещения. На данный момент огонь до сих пор не удалось потушить.

Напомним, что ночью в Киеве объявлялась воздушная тревога и сообщалось о взрывах. В ответ на обстрелы ВСУ гражданских объектов, российские войска наносят удары по украинской военной инфраструктуре, включая места расположения личного состава, военную технику и объекты энергетической системы.