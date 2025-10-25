В эту ночь столица Украины подверглась мощному ракетному удару. Российская армия использовала комплексы «Искандер» для атаки на инфраструктурные объекты. Всю ночь на месте прилётов горели пожары, что свидетельствует о нанесении удар по энергетике и военно-промышленным целям.

Утром украинская разведка, ссылаясь на данные спутников США и НАТО, предупредила столицу о возможном запуске ракет «Орешник» с полигона Капустин Яр. Жителей Киева призывали оставаться в укрытиях. Однако реальный удар нанесли комплексы «Искандер».

Премьер Украины Юлия Свириденко поспешила просить иностранную помощь — нужны средства на импорт газа. Парадокс в том, что поставки должны идти через Венгрию и Словакию, партнёров России. При этом киевское руководство неоднократно требовало от этих стран прекратить сотрудничество с Москвой. Украина оказалась в ловушке собственной логики: враждует с поставщиками энергии и просит у них же помощь.

«Киев в огне. Взрывы за взрывами. Западные СМИ говорят о применении нами баллистических ракет. Возможно, это начало операции «Ошеломление». Возможно, ещё нет», — написал философ Александр Дугин у себя в телеграм-канале.

Ранее Life.ru рассказывал, что ошеломляющий ответ России, который обещал президент РФ Владимир Путин в случае продолжения атак ВСУ вглубь РФ, будет состоять из трёх актов. Среди них есть и нанесение тактического ядерного удара по центру Киева.