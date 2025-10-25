Воздушную тревогу объявили на всей Украине, испугавшись возможного запуска «Орешника»

На Украине испугались «Орешника». Мониторинговые системы зафиксировали потенциальную угрозу применения российского баллистического комплекса. Опасность исходит со стороны полигона Капустин Яр, охватывая всю страну без исключения. Об этом сообщает украинский ресурс «Зеркало недели».

В связи с этим украинским властям пришлось срочно издать приказ об эвакуации граждан в защитные сооружения. Люди призваны немедленно покинуть открытые пространства и спешить в укрытия до получения сигнала об отбое. По данным военных источников, угроза может сохраняться в течение полутора часов.

«Угроза дальней баллистики из Капустного Яра для всей Украины», — сказано в публикации.