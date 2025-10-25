Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
25 октября, 05:25

Воздушную тревогу объявили на всей Украине, испугавшись возможного запуска «Орешника»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

На Украине испугались «Орешника». Мониторинговые системы зафиксировали потенциальную угрозу применения российского баллистического комплекса. Опасность исходит со стороны полигона Капустин Яр, охватывая всю страну без исключения. Об этом сообщает украинский ресурс «Зеркало недели».

В связи с этим украинским властям пришлось срочно издать приказ об эвакуации граждан в защитные сооружения. Люди призваны немедленно покинуть открытые пространства и спешить в укрытия до получения сигнала об отбое. По данным военных источников, угроза может сохраняться в течение полутора часов.

«Угроза дальней баллистики из Капустного Яра для всей Украины», — сказано в публикации.

Ранее в Европе заявили, что российская армия вскоре выбьет ВСУ из Красноармейска, поскольку там у Украины осталось критически мало солдат. Этот город остаётся одним из важнейших логистических узлов, через который получает снабжение группировка украинских войск в Донбассе.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Владимир Озеров
