Бушующий в Киеве разрушительный пожар тушат сотни спасателей и авиация

В Киеве для тушения пожаров задействовала авиацию и более 200 спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Напомним, что ночью в Киеве была объявлена воздушная тревога, а затем поступили сообщения о взрывах, после чего в городе вспыхнули пожары. Мэр Виталий Кличко сообщил, что горит «нежилая застройка». В СМИ появились сообщения о крупных очагах возгорания и густом дыме, а также о пожаре на складских помещениях в одном из районов украинской столицы.