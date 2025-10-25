Бушующий в Киеве разрушительный пожар тушат сотни спасателей и авиация
Обложка © ГСЧС Украины
В Киеве для тушения пожаров задействовала авиацию и более 200 спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
«К ликвидации привлечены более 200 спасателей, 57 единиц техники. Также задействована и авиация ГСЧС Украины», — говорится в сообщении.
Напомним, что ночью в Киеве была объявлена воздушная тревога, а затем поступили сообщения о взрывах, после чего в городе вспыхнули пожары. Мэр Виталий Кличко сообщил, что горит «нежилая застройка». В СМИ появились сообщения о крупных очагах возгорания и густом дыме, а также о пожаре на складских помещениях в одном из районов украинской столицы.
