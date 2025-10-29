В Киеве построят семь новых ТЭЦ на фоне перебоев со светом

По словам Пантелеева, ведётся строительство семи новых теплоэлектростанций, отличающихся по типу, и все они будут защищены на втором уровне. Его слова цитирует украинское издание «Инсайдер».

Украина испытывает острую нехватку финансирования для обеспечения отопительного сезона. Для покупки примерно 5 млрд кубометров газа требуется около 2 млрд долларов, из которых выделено лишь 200 млн. Осложняют положение удары по объектам энергетики. На прошлой неделе одна из киевских ТЭЦ была полностью разрушена. В городе тогда была объявлена воздушная тревога, за которой последовали взрывы и сообщения о пожарах.