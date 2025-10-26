Кличко после разрушительного пожара заявил о крайне сложной ситуации в Киеве

Украина вступает в отопительный сезон в крайне сложной ситуации, Россия систематически атакует энергообъекты, а последствия этих ударов создают угрозу стабильности теплоснабжения столичных жителей и других городов страны. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко после разрушительного пожара.

«Сегодня перед нами вызовы прохождения самого сложного за все годы конфликта отопительного сезона. Потому что враг особенно яростно и систематично атакует одновременно все энерго- и теплогенерирующие объекты», — пишет он в соцсетях.

Киев заранее готовился к отопительному сезону, ремонтируя повреждённые сети, котельные, проводя гидравлические испытания и увеличивая запас независимых источников энергии, включая мобильные котельные. Также внедрялась программа энергоустойчивости жилых домов и создавалась защита критической инфраструктуры в соответствии с требованиями Генштаба ВСУ. Но в условиях постоянных атак «ударов возмездия» работа ПВО и энергетических служб крайне осложнена. Он отметил, что аналогичная ситуация уже складывается в других городах Украины, включая Чернигов, Славутич и Сумщину.