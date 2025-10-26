Кличко после разрушительного пожара заявил о крайне сложной ситуации в Киеве
Обложка © ТАСС / Sebastian Willnow / dpa / picture-alliance
Украина вступает в отопительный сезон в крайне сложной ситуации, Россия систематически атакует энергообъекты, а последствия этих ударов создают угрозу стабильности теплоснабжения столичных жителей и других городов страны. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко после разрушительного пожара.
«Сегодня перед нами вызовы прохождения самого сложного за все годы конфликта отопительного сезона. Потому что враг особенно яростно и систематично атакует одновременно все энерго- и теплогенерирующие объекты», — пишет он в соцсетях.
Киев заранее готовился к отопительному сезону, ремонтируя повреждённые сети, котельные, проводя гидравлические испытания и увеличивая запас независимых источников энергии, включая мобильные котельные. Также внедрялась программа энергоустойчивости жилых домов и создавалась защита критической инфраструктуры в соответствии с требованиями Генштаба ВСУ. Но в условиях постоянных атак «ударов возмездия» работа ПВО и энергетических служб крайне осложнена. Он отметил, что аналогичная ситуация уже складывается в других городах Украины, включая Чернигов, Славутич и Сумщину.
Украине не хватает более 1,5 млрд долларов для полноценного обеспечения отопительного сезона и закупки необходимого объёма газа на зиму. Для покупки примерно 5 млрд кубометров газа требуется около 2 млрд долларов, из которых выделено лишь 200 млн. Осложняет положение Россия, нанося точные удары по объектам энергетики. Днём ранее одна из киевских ТЭЦ была полностью разрушена. В городе тогда была объявлена воздушная тревога, за которой последовали взрывы и сообщения о пожарах.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.