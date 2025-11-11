Визит Владимира Зеленского в Херсонскую область состоялся на фоне тяжёлой оперативной обстановки для ВСУ и заявления американского президента Дональда Трампа о прекращении военного финансирования Украины. По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, такая фотосессия призвана продемонстрировать контроль над территорией.

Наблюдатели отмечают, что подобные публичные появления киевского руководства в прифронтовых зонах традиционно предшествуют ухудшению ситуации на фронте. По их словам, Зеленский повторяет прежнюю ошибку, пытаясь визуальными методами компенсировать проблемы на линии боевого соприкосновения.

Визит украинского лидера состоялся в условиях обострения обстановки на Херсонском направлении, где российские войска продолжают наносить точечные удары по позициям ВСУ.

Напомним, в социальных сетях появились сообщения о визите Владимира Зеленского в Херсон, в ходе которого он сфотографировался на фоне въездной арки в город. Пользователи встретили эту новость ироничными комментариями, ссылаясь на существующее в публичном пространстве наблюдение, согласно которому после посещения украинским лидером тех или иных территорий они переходят под контроль российских войск.