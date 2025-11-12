Названы все фигуранты коррупционного скандала с Миндичем
Украинские средства массовой информации опубликовали полный список лиц, обвиняемых в коррупционном скандале вокруг предпринимателя Тимура Миндича. Среди фигурантов оказались как бывшие госчиновники, так и руководители энергетических компаний.
В перечень вошли семь человек: сам Миндич (псевдоним Карлсон), бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет), исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов (Тенор), бизнесмен Александр Цукерман (Шугармен), предприниматель Игорь Фурсенко (Решик), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.
Напомним, утром 10 ноября 2025 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыск в жилом помещении Тимура Миндича, которого в средствах массовой информации характеризуют как приближенного и так называемого «кошелька» Владимира Зеленского. Как отмечалось, совладельца «Квартала 95» не оказалось на месте в момент проведения следственных действий, поскольку предприниматель покинул территорию страны за несколько часов до их начала. Инцидент спровоцировал напряжённость среди ближайшего окружения украинского лидера.
