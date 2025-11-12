Названы все фигуранты коррупционного скандала с Миндичем

Украинские средства массовой информации опубликовали полный список лиц, обвиняемых в коррупционном скандале вокруг предпринимателя Тимура Миндича. Среди фигурантов оказались как бывшие госчиновники, так и руководители энергетических компаний.

В перечень вошли семь человек: сам Миндич (псевдоним Карлсон), бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет), исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов (Тенор), бизнесмен Александр Цукерман (Шугармен), предприниматель Игорь Фурсенко (Решик), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.