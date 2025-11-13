Медведев в День доброты выложил фото «раздобревших» Зеленского с Миндичем и попросил ЕС им помочь

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ироничном ключе призвал европейцев проявить доброту и помочь «беднейшим гражданам Украины». К таковым зампред Совбеза РФ отнёс Владимира Зеленского и его окружение.

«Сегодня мы отмечаем Всемирный день доброты. Добрые люди, помогите беднейшим гражданам Украины: Зеленскому, Ермаку, Миндичу и другим, кто голодает! Не скупитесь, европейцы! Шоу должно продолжаться!» — написал он.

Публикация в соцсети X, приуроченная к Всемирному дню доброты, сопровождалась фотоколлажем, где лица Зеленского и его «кошелька» — бизнесмена Тимура Миндича — были намеренно искажены, чтобы выглядеть раздобревшими.

Всемирный день доброты отмечается 13 ноября.