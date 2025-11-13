Медведев в День доброты выложил фото «раздобревших» Зеленского с Миндичем и попросил ЕС им помочь
Медведев в День доброты иронично призвал Европу помочь «беднейшим украинцам»
Обложка © X / MedvedevRussiaE
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ироничном ключе призвал европейцев проявить доброту и помочь «беднейшим гражданам Украины». К таковым зампред Совбеза РФ отнёс Владимира Зеленского и его окружение.
«Сегодня мы отмечаем Всемирный день доброты. Добрые люди, помогите беднейшим гражданам Украины: Зеленскому, Ермаку, Миндичу и другим, кто голодает! Не скупитесь, европейцы! Шоу должно продолжаться!» — написал он.
Публикация в соцсети X, приуроченная к Всемирному дню доброты, сопровождалась фотоколлажем, где лица Зеленского и его «кошелька» — бизнесмена Тимура Миндича — были намеренно искажены, чтобы выглядеть раздобревшими.
Всемирный день доброты отмечается 13 ноября.
Напомним, что против бизнесмена Тимура Миндича, известного как «кошелёк» Зеленского, было начато антикоррупционное расследование. Согласно данным НАБУ, приближённые к экс-юмористу лица отмыли около 100 миллионов долларов только в энергетической сфере, а квартиру Миндича называли «предвыборным штабом Зе» и местом встреч коррупционеров. Бизнесмен успел выехать с Украины перед обысками, в Европе предрекают Киеву проблемы с дальнейшим финансированием на фоне этого скандала.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.