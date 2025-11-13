Паника на 100 млн: как бегство «кошелька» Миндича обрушит карьеру Зеленского Оглавление Слив по-киевски: Зеленский вводит санкции против своего же «кошелька» Друг, кошелёк, беглец. Что связывало Миндича и Зеленского Алмазный бизнес в Ленобласти: куда текли миллионы Миндича На Украине предъявили обвинение в коррупции на 100 млн долларов «кошельку» Зеленского Тимуру Миндичу. Это мощный удар по самому президенту Незалежной. Бизнесмен успел сбежать из страны до задержания, оставив партнёра разбираться с проблемой самому. Как жил Миндич? 13 ноября, 12:30 Схема, участником которой, предположительно, являлся Миндич, вполне способна похоронить и Зеленского. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / esfera, Alexandros Michailidis, © Еврейская община города Днепропетровска

Слив по-киевски: Зеленский вводит санкции против своего же «кошелька»

Похоже, режим Зеленского заканчивается. Вспыхнувший коррупционный скандал в ближайшем окружении нелегитимного президента привёл в действие едва ли не все силы, годами жаждавшие поквитаться с текущими хозяевами Украины и забрать власть. Шансов успешно «разрулить» складывающуюся ситуацию у Офиса президента ускользающе мало, как пишут некоторые украинские источники, в ОП в эти дни царит паника.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение семерым участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в состав которой входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, а также совладелец студии «Квартал-95» Тимур Миндич. Речь идёт о махинациях на сумму не менее 100 млн долларов. Пятерых участников уже отправили под стражу, а вот Миндич успел сбежать за пару часов до визита правоохранителей.

Не занимающий никаких должностей в правительстве или ОП Миндич — один из «кошельков», ближайший соратник и партнёр Зеленского. Нанеся удар по нему, расследующие коррупцию в высших эшелонах украинской власти НАБУ и САП нанесли чудовищный урон репутации самого президента.

Эксперты на Украине считают, что случившееся лишь верхушка айсберга, по их мнению, размеры воровства государственных средств могут достигать космических размеров — колоссальные деньги могли быть похищены в сфере обороны страны. В Незалежной уже ждут новых расследований в отношении окружения главы государства. И, кажется, дождались: Центр противодействия коррупции Украины сообщил о связи Миндича с получателями бюджетов Минобороны. Как оказалось, один из фигурантов дела — Игорь Фурсенко — был администратором в Fire Point — производителе украинской ракеты «Фламинго».

Сам Зеленский в инфополе сейчас пытается лавировать в стиле «он выше этого» и «он не знал». Хозяин Банковой вынужден «сливать» запятнавшихся участников коррупционных схем из числа особо приближённых — Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввёл санкции против Миндича и теперь уже его ближайшего окружения.

Забавно, что в опубликованном решении главный фигурант обозначен как гражданин Израиля — его украинское гражданство не указано. При этом украинские эксперты отмечают, что наложенные санкции гораздо мягче тех, что ранее вводились в отношении других украинцев.

Друг, кошелёк, беглец. Что связывало Миндича и Зеленского

Тимуру Миндичу 46 лет, он родился в 1979 году в Днепропетровске, в семье предпринимателей. В Интернете можно найти информацию, что он проходил обучение в еврейской школе «Ор Авнер» («Свет знаний») — таких школ много на Украине, есть и в Днепропетровске.

У него есть двоюродный брат Леонид, которого в июне 2025 года задержали по делу о хищении при закупках энергооборудования в Харькове — горе-бизнесмен попался на границе при попытке сбежать с Украины. Суд отправил Леонида Миндича под арест, но, похоже, вступился брат: предпринимателя выпустили под залог в 8 млн гривен (около 16 млн рублей).

Родители, похоже, эмигрировали в Израиль, известно, что Миндич-старший скончался в одной из местных больниц в 2006 году и перед смертью сокрушался, что не сможет попасть на свадьбу сына. Тогда отпрыск пообещал сыграть свадьбу «под небом Израиля»: «И ты, папа, всё увидишь».

Свадьба последовала — Тимур Миндич, как обещал, устроил её на земле обетованной. Его избранницей оказалась Екатерина Вербер — дочь недавно скончавшейся в Италии директора московского ЦУМа Аллы Вербер. Девушка на деньги мужа в Киеве сегодня представляет четыре люксовых бренда — Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Polo Ralph Laurent и Balmain.

До Екатерины Миндич чуть не женился на дочери сидящего сейчас в украинской тюрьме олигарха Игоря Коломойского* — экс-владельца группы «Приват», куда входил печально известный «Приватбанк». Именно подруга, познакомив с отцом, ввела Миндича в мир большого бизнеса и больших денег.

Жена Тимура Миндича Екатерина Вербер (в середине) на одной из тусовок с Владимиром Зеленским. Фото © strana.news

Коломойский* свёл Миндича с перспективным шоуменом Владимиром Зеленским, и тот стал совладельцем студии «Квартал-95». По разным данным, в своё время Миндичу принадлежало 9% компании Herley Traiding Limited, зарегистрированной в офшорном Белизе. Через эту фирму Коломойский* контролировал медиа-группу «1+1», где раньше работал Зеленский.

Кроме того, Миндич является совладельцем кипрской Green Family Ltd, которая до 6 апреля 2022 года владела своим российским подразделением — ООО Green Films, прокатчиком украинского сериала «Сваты».

Алмазный бизнес в Ленобласти: куда текли миллионы Миндича

У Тимура Миндича в России до сих пор процветает алмазный бизнес. Производство было запущено в 2014 году, владеет заводом российская New Diamond Technology (ООО «НДТ»). Кроме Миндича, её контролирует российский бизнесмен Николай Хихинашвили.

Завод по искусственному выращиванию алмазов работает в городе Сестрорецке Ленинградской области. Вокруг него в своё время была выстроена целая сеть юрлиц, которые поддерживали и управляли производством и продажей диамантов и ювелирных изделий из них. Искусственно выращенные алмазы продаются в США, Китай, Турцию и Японию.





Сейчас дела идут довольно вяло: часть аффилированных с производством фирм к текущему моменту закрылась, выручка остальных заметно упала. В прошлом году предприятие выручило всего около 200 миллионов рублей, тогда как в лучшие годы — до миллиарда.

Однако, судя по официальному сайту производителя, здесь по-прежнему официально работает 126 сотрудников, продажи не остановлены, покупателям предлагается широкий ассортимент бриллиантов, алмазных пластин, линз и анвилов, которые используются в производстве оптических приборов и микроэлектроники.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Евгений Кузнецов