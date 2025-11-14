«Энтузиазм угасает»: Туск признал, что Запад всё хуже поддерживает Украину из-за коррупции

Коррупционные скандалы на Украине подрывают желание стран Запада продолжать помощь Киеву. Сегодня «проукраинский энтузиазм намного меньше» не только в Европе, но и в самой Польше — люди устали от войны и расходов. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Сегодня проукраинский энтузиазм намного меньше и в Польше, и в Европе... Мы продолжим поддерживать Украину, но всё труднее будет убеждать партнёров в солидарности с Украиной, если будут появляться такие факты», — отметил Туск.

Политик подчеркнул, что давно предупреждал Владимира Зеленского обращать внимание на любые проявления коррупции в его окружении, поскольку это напрямую влияет на репутацию украинского лидера.