«Энтузиазм угасает»: Туск признал, что Запад всё хуже поддерживает Украину из-за коррупции
Коррупционные скандалы на Украине подрывают желание стран Запада продолжать помощь Киеву. Сегодня «проукраинский энтузиазм намного меньше» не только в Европе, но и в самой Польше — люди устали от войны и расходов. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Сегодня проукраинский энтузиазм намного меньше и в Польше, и в Европе... Мы продолжим поддерживать Украину, но всё труднее будет убеждать партнёров в солидарности с Украиной, если будут появляться такие факты», — отметил Туск.
Политик подчеркнул, что давно предупреждал Владимира Зеленского обращать внимание на любые проявления коррупции в его окружении, поскольку это напрямую влияет на репутацию украинского лидера.
Напомним, ранее в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) заявили, что киевские коррупционеры отмыли около 100 миллионов долларов на отрасли энергетики. В Европе уже прочат Украине проблемы с дальнейшим финансированием из-за такого скандала в команде Зеленского. Сам глава киевского режима открестился от дружбы с Миндичем и заявил, что якобы давно не общается с ним.
