14 ноября, 09:38

В Совфеде раскрыли, с какой целью Зеленский решил сорваться в Грецию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Неожиданный визит главы украинского режима Владимира Зеленского в Грецию может быть продиктован срочной необходимостью встретиться с его подельниками, не так давно в спешке покинувшими Украину. Данное мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в своём телеграм-канале.

«Зеленский неожиданно рванул в Грецию. Официальное объяснение — за боеприпасами. Но напрашивается очевидный вопрос — а не стрелка ли там забита с подельниками по коррупции, сбежавшими намедни с Украины? Слишком уж подгорает сейчас у криминализированных донельзя киевских властей», — написал Косачёв.

В США назвали Зеленского коррумпированным тираном после скандала с Миндичем
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский совершит экстренный визит в Грецию в это воскресенье для переговоров о военной помощи ВСУ. Встреча с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом станет ключевой в рамках визита, где также планируется обсудить передачу дополнительных партий вооружений и боеприпасов.

Мария Любицкая
