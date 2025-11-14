Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 ноября, 21:30

Зеленский срочно поедет в Грецию за новыми поставками ракет и самолётами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский совершит экстренный визит в Грецию в это воскресенье. Главной целью поездки станет встреча с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и просьба о новых поставках оружия для украинской армии, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot и истребители Mirage 2000-5Mk2, имеющиеся в распоряжении греческих ВВС.

По информации греческого портала pronews.gr, Зеленский намерен запросить две из шести батарей Patriot, одна из которых уже передана Саудовской Аравии, а остальные защищают Афины и Салоники. Также будет обсуждаться возможность передачи всех истребителей Mirage 2000-5Mk2, если Афины решат пополнить свой авиапарк французскими Rafale. Помимо этого, Украина рассчитывает получить дополнительные партии вооружений и боеприпасов.

Главарь Украины также проведёт встречи с главой государства Константиносом Тасуласом и спикером парламента Никитасом Какламанисом. Портал отметил, что украинские запасы зенитных ракет Patriot близки к исчерпанию, однако получение их от Греции пока не гарантировано. Афины уже передали Киеву сотни единиц вооружения, включая БМП-1, артиллерийские снаряды, гранатомёты, автоматы и зенитные комплексы, доставленные на самолётах C-130 и через международные перевозки.

Зеленский созвонился с Мерцем на фоне коррупционного кризиса в Киеве
Ранее Life.ru писал, что западные союзники требуют от Украины ужесточить мобилизацию. Владимир Зеленский отметил, что Киев пока сохраняет прежние темпы – около 30 тысяч человек в месяц. Он подчеркнул, что армия должна оставаться обеспеченной техникой, едой и боеприпасами, а граждане продолжают работать и платить налоги, которые идут на нужды фронта.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Греция
  • Мировая политика
  • Политика
