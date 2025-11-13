Россия и США
13 ноября, 14:37

Зеленский заявил, что западные кураторы Украины требуют ужесточить мобилизацию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Западные союзники убеждают Украину ужесточить мобилизацию. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский во время интервью.

По словам украинского политика, Киев пока не прогибается под давлением партнёром и запросами военных, сохраняя текущие темпы мобилизации — около 30 тысяч человек в месяц. Он добавил, что Банковая ищет баланс между людьми на фронте и на заводах, ведь группировку ВСУ нужно обеспечивать техникой, едой, патронами, одеждой и так далее. Украинцы работают, чтобы платить налоги, которые уходят на нужды армии.

«Поэтому я реагирую во время военных кабинетов, и конечно солдаты поднимают эту тему, и партнёры. Но партнёры не на поле боя, и поэтому со всем уважением к партнёрам, я сказал, что решение было мобилизовать около 30 тысяч ежемесячно», — сказал Зеленский.

В Виннице машина с военкомами дважды сбила пытавшегося помешать мобилизации украинца

При этом люди совершенно не хотят идти на фронт, чтобы оказывать там сопротивление, не имеющее особого смысла. Поэтому командование ВСУ признаёт необходимость насильственной мобилизации в стране, ведь по-другому затащить граждан на войну власти не могут. Недавно свою идею предложил мэр Киева Виталий Кличко. Он считает, что призывной возраст на Украине надо снизить до 22 лет с нынешних 25.

Владимир Озеров
