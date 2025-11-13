Западные союзники убеждают Украину ужесточить мобилизацию. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский во время интервью.

По словам украинского политика, Киев пока не прогибается под давлением партнёром и запросами военных, сохраняя текущие темпы мобилизации — около 30 тысяч человек в месяц. Он добавил, что Банковая ищет баланс между людьми на фронте и на заводах, ведь группировку ВСУ нужно обеспечивать техникой, едой, патронами, одеждой и так далее. Украинцы работают, чтобы платить налоги, которые уходят на нужды армии.

«Поэтому я реагирую во время военных кабинетов, и конечно солдаты поднимают эту тему, и партнёры. Но партнёры не на поле боя, и поэтому со всем уважением к партнёрам, я сказал, что решение было мобилизовать около 30 тысяч ежемесячно», — сказал Зеленский.

При этом люди совершенно не хотят идти на фронт, чтобы оказывать там сопротивление, не имеющее особого смысла. Поэтому командование ВСУ признаёт необходимость насильственной мобилизации в стране, ведь по-другому затащить граждан на войну власти не могут. Недавно свою идею предложил мэр Киева Виталий Кличко. Он считает, что призывной возраст на Украине надо снизить до 22 лет с нынешних 25.