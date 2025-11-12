Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 08:28

Кличко призывает мобилизовать 22-летних украинцев на фоне вспышки газовой гангрены в ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Мэр Киева Виталий Кличко предложил отправлять на фронт 22-летних украинцев, чтобы решить вопрос с нехваткой личного состава в рядах ВСУ. Сейчас мобилизационный возраст на Украине — 25 лет. Своим мнением чиновник поделился в беседе с журналистом издания Politico.

«Сейчас на Украине вы можете стать мобилизованным только с 25 лет. Можно было бы снизить этот возраст на год или двадо 23-22 лет», — подчеркнул Кличко.

Смертность 100%: В ВСУ началась вспышка убивающей за несколько часов газовой гангрены
Смертность 100%: В ВСУ началась вспышка убивающей за несколько часов газовой гангрены

А депутат Верховной Рады Сергей Евтушок уверен, что 80 — 90% украинцев, уехавших за рубеж после открытия границ для мужчин от 18 до 22 лет, никогда не вернутся на родину. По его мнению, подрастающее поколение в стране боится попасть в ВСУ и не хочет защищать страну. Евтушок уверен, что снятие запрета на выезд молодых украинцев было ошибочным решением.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Виталий Кличко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar