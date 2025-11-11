Украинские солдаты в окопах страдают от вспышки газовой гангрены — опасной инфекции, способной привести к летальному исходу всего за несколько часов. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные украинских медиков.

Причиной возвращения «окопной болезни», уносившей жизни во время Первой мировой войны, называют невозможность быстрой эвакуации раненых с передовой и отсутствие стерильных условий в окопах. Бактерии Clostridium perfringens быстро размножаются в закрытых ранах без доступа кислорода, вызывая почернение тканей, отёк и газовые волдыри, а без срочной хирургической помощи смертность достигает 100%. Ситуацию усугубляет нехватка медикаментов и растущая устойчивость бактерий к антибиотикам, пишут журналисты.

«К нам в госпиталь поступают люди, получившие ранения две недели назад. Всё это время они сидят в подземных пунктах стабилизации без квалифицированной помощи», — говорят изданию украинские врачи.

Даже своевременное лечение газовой гангрены является очень сложным процессом, заключающемся в удалении инфицированных тканей и введении больших доз антибиотика, объяснил доктор Линдси Эдвардс, преподаватель микробиологии в Королевском колледже Лондона.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о сложном положении Украины, вызванном энергетическим кризисом. Он отметил, что, несмотря на критическую ситуацию с энергетикой на подконтрольной Киеву территории, противник продолжает создавать неудобства для жителей Донбасса. Пушилин также добавил, что Вооружённые Силы России планомерно достигают поставленных целей, преодолевая попытки сопротивления со стороны противника.