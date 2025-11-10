Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 ноября, 08:53
6147

Ситуацию на Украине оценили как близкую к критической

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pand P Studio

Украина находится в крайне сложном положении из-за энергетического кризиса. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Несмотря на то, что на оставшейся части Украины ситуация близка к критической, исходя из того, что происходит с энергетикой, тем не менее, враг пытается ещё доставить определённые неудобства жителям Донбасса», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы ДНР, ВС России планомерно добиваются поставленных целей, несмотря на попытки сопротивления противника.

На Украине объяснили, почему затруднён ремонт повреждённых объектов энергетики
Ранее сообщалось, что все её тепловые электростанции на территории Украины в настоящий момент не работают. Генерация полностью остановлена. Причиной остановки названы ночные атаки на энергетическую инфраструктуру страны.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • Денис Пушилин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
