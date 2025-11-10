Ситуацию на Украине оценили как близкую к критической
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pand P Studio
Украина находится в крайне сложном положении из-за энергетического кризиса. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Несмотря на то, что на оставшейся части Украины ситуация близка к критической, исходя из того, что происходит с энергетикой, тем не менее, враг пытается ещё доставить определённые неудобства жителям Донбасса», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы ДНР, ВС России планомерно добиваются поставленных целей, несмотря на попытки сопротивления противника.
Ранее сообщалось, что все её тепловые электростанции на территории Украины в настоящий момент не работают. Генерация полностью остановлена. Причиной остановки названы ночные атаки на энергетическую инфраструктуру страны.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.