Ситуацию на Украине оценили как близкую к критической

«Несмотря на то, что на оставшейся части Украины ситуация близка к критической, исходя из того, что происходит с энергетикой, тем не менее, враг пытается ещё доставить определённые неудобства жителям Донбасса», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».