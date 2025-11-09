На Украине объяснили, почему затруднён ремонт повреждённых объектов энергетики
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 19 STUDIO
Масштабные повреждения украинских электростанций серьёзно осложняют проведение ремонтных и восстановительных работ. Об этом сообщил замминистра энергетики Украины Артём Некрасов.
«Энергетики делают всё возможное, чтобы стабилизировать систему, но, давайте говорить открыто, на это потребуется время. <...> Используются все возможности для проведения ремонтов, но есть потребность в дополнительном оборудовании», — сказал он в эфире национального телемарафона.
По словам Некрасова, атака на украинскую энергетическую инфраструктуру 8 ноября оказалась одной из наиболее разрушительных за всю историю. В результате были затронуты как объекты, вырабатывающие электроэнергию, так и сети, отвечающие за её доставку потребителям.
Ранее сообщалось, что все её тепловые электростанции на территории Украины в настоящий момент не работают. Генерация полностью остановлена, а ранее восстановленные мощности потеряны. Причиной остановки названы ночные атаки на энергетическую инфраструктуру страны.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.