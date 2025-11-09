В Полтавской области возникли серьёзные проблемы с электроснабжением

В Полтавской области наблюдаются серьёзные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут в своём Telegram-канале.

По его словам, область столкнулась со значительными повреждениями энергетической инфраструктуры.

«Сегодня тяжёлый день. Имеем значительные повреждения энергетической инфраструктуры, из-за чего в области либо полностью отсутствуют, либо наблюдаются перебои с электро-, тепло- и водоснабжением», — написал он.

О сроках устранения неисправностей не сообщается. Ранее «ДТЭК» проинформировал о серьёзных повреждениях одной из своих ТЭС. Компания «Центрэнерго», в свою очередь, заявила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны и нулевой генерации электроэнергии.

Ранее сообщалось, что Харьков оказался полностью обесточенным. Местные жители рассказали о серии ярких вспышек, предшествовавших отключению электроэнергии. До этого стало известно об отключении света в Изюме Харьковской области. Энергохолдинг «ДТЭК» проинформировал о серьёзном повреждении одной из своих теплоэлектростанций в субботу.