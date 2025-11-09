Харьков остался без энергоснабжения, жители сообщают о ярких вспышках в небе

Харьков на востоке Украины полностью обесточен. Об этом сообщает «РБК-Украина». По данным агентства, в городе зафиксирован тотальный блэкаут и критически низкое напряжение в электросети. Очевидцы сообщают о серии ярких вспышек, предшествовавших отключению электроэнергии.

Харьков погрузился во тьму. Видео © X / White EFF Fighter

До этого стало известно об отключении света в Изюме Харьковской области. Украинский энергохолдинг проинформировал о серьёзном повреждении одной из своих теплоэлектростанций в субботу. Украинская государственная компания «Центрэнерго» сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны и о прекращении генерации электроэнергии.

Ранее сообщалось, что в Киеве, Харькове и ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом написал в социальных сетях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Компания «Укрэнерго» объявила о введении экстренных отключений света в ряде регионов, не уточняя их перечень. Указанные меры будут действовать до стабилизации работы энергосистемы. При этом в некоторых областях сохраняется практика плановых отключений по графику и ограничения мощности для предприятий.

